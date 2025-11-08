Antalya’nın Demre ilçesine ‘Sakin Şehir’ sertifikası

Antalya’nın Demre ilçesi, Hollanda’nın Borger-Odoorn kentinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı’nda, yedi ana kriter üzerinden yapılan değerlendirmede yüzde 75,40’lık rekor puanla Türkiye’nin 28’inci, dünyanın 307’nci “Sakin Şehir” sertifikasına hak kazandı.

Demre Belediyesi, Demre’nin “Sakin Şehir” sertifikası almasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Demre Belediyesi, 2024 yılında başlattığı Cittaslow (Sakin Şehir) adaylık sürecini başarıyla tamamlayarak Hollanda’nın Borger-Odoorn kentinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı’nda Türkiye ve dünya genelinde tarihi bir başarıya imza attı.

Demre, Türkiye’nin 28’inci, dünyanın 307’inci Cittaslow üyesi oldu. Beş kıtada, 33 ülkede faaliyet gösteren bu özel uluslararası ağa katılmanın gururunu yaşayan Demre, yedi ana kriter üzerinden yapılan değerlendirmede yüzde 75,40’lık rekor puan elde ederek sertifikasyon sürecini tamamladı. Bu sonuç, ilçenin yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir başarıya imza attığını ortaya koyuyor.”

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da “Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle, meclis üyelerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaların ve Cittaslow adaylık sürecimizin meyvesini almak, hem ilçemiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur. Demre Belediyesi olarak doğal ve kültürel değerlerimizi korumaya ve yaşam kalitemizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Demre'nin Kale-Üçağız köyü, Birleşmişler Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından Muğla Akyaka, İzmir Barbaros, Mardin Anıtlı ile birlikte "En İyi Turizm Köyü 2025" ödülüne değer görülmüştü.