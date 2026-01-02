Ankara'da bu gece sabaha kadar bazı bölgelerde su kesintileri olacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda, yarın gece saat 00.00’dan sabah 09.00’a kadar bazı mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintilerinin görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, suyun yeniden verilmesinin ardından özellikle yüksek kotlu bölgelerde basıncın normale dönmesinin biraz zaman alabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Çamlıdere Barajı su alma yapısında kapasite artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilerek, söz konusu çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Keçiören: Basın Evleri (alt kotları), Kamil Ocak (alt kotları), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotları), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotları), Yayla (Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.

Çankaya: Koru (alt kotları), Alacaatlı (alt kotları), Ümit, Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Esatoğlu, Bademlidere, Kazım Özalp, Büyükesat.

Yenimahalle: Demetevler, Varlık, Ragıp Tüzün, Işınlar, Tepealtı, Çarşı, Ostim, Uğur Mumcu, Serhat, Aşağı Yahyalar, Çamlıca (bir kısmı), Demetevler (bir kısmı), Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Kuzey Yıldızı (bir kısmı).

Mamak: Altınevler, Diriliş, Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Demirlibahçe, Şafaktepe, Mehtap.

Altındağ: Gültepe, Baraj (üst kotlar), Atıfbey, Örnek, Kale, Zübeyde Hanım, Aydınlıkevler.

Sincan: Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Ahi Evran, Tuğla Ocakları Mevki, Törekent Seyirce Mevki.

Etimesgut: Bağlıca, Yenibağlıca, Yapracık, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Atayurt, Turkuaz, Alsancak, İstasyon, 30 Ağustos, Ayyıldız, Oğuzlar.

Gölbaşı: Ballıkpınar, Hacılar, Hacı Hasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka (bir kısmı).

Pursaklar: Mimar Sinan, Yunus Emre, Tevfik İleri, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören."