Alkollü sürücü dil döktü, yalvardı ama kurtulamadı

Yayınlanma:
İnegöl’de polis trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsünün 2,62 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulanırken, araç çekiciyle götürüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik denetimi yapan ekipler, şüphe üzerine 16 AVA 172 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Süleyman Ç. (50) hakkında yapılan alkol ölçümünde 2,62 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Daha önce de alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetine el konduğu belirlenen Süleyman Ç.’nin sürücü belgesine bu sefer 2 yıl süreyle el konuldu.

Para cezası uygulanan Süleyman Ç., otomobilinin çekici ile götürülmemesi için de büyük çaba harcadı. Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerde aracına övgü dolu sözler söyleyen Süleyman Ç., “Bu araç var ya çöplükte ölecek. Bu arabayı kaldırmayın, bu benim özelim. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak, ne demek biliyor musun sen? Bana bu ses lazım, arabamı almasınlar.” diyerek polislerden ricada bulundu. Ancak, otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü.

