Acıya direndi, okçulukta iz bıraktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023’teki depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Feyza Nur Yakar, 72 saat sonra yaralı kurtarıldı. Ancak annesi Merve Yayman ve ablası Betül Zehra Yakar yaşamını yitirdi.

Feyza Nur’un iki bacağı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ampute edildi. Tedavisinin ardından özel bir kurumda okçuluğa başlayan Yakar, yaşadığı acılara rağmen spora dört elle sarıldı.



Okçulukta kendini hızla geliştiren Feyza Nur, Antalya’da düzenlenecek Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na ilk kez katılacak. Hedefi ise büyük: şampiyon olmak.

"METE GAZOZ'U ÖRNEK ALIYORUM"

Feyza Nur, yaptığı açıklamada, “Yarışmalar kazanıp, dereceler yaparak Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alıyor ve onun gibi olmak istiyorum. Okçulukta başarılı olmak şu an tek isteğim olabilir.” dedi.

Sporun kendisine iyi geldiğini söyleyen Yakar, “İnsan sağlıklı kalmak, eğlenmek ve başarıyı hissetmek için spor yapmalı. Depremin kötü izlerini okçulukla atlattım. Buradaki arkadaşlarımı da okçuluğu da seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Feyza Nur’un dedesi Abidin Yayman, depremde aynı binadan 10. saatte çıkarıldığını belirtti. Torununa gözü gibi baktığını söyleyen Yayman, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı'mız eşiyle, Feyza'yı hastanede ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimiz bizle gerçekten fevkalade ilgilendi. İlerleyen süreçte de Feyza'yı okçuluğa yönlendirdik. Haftanın 3 günü fizyoterapiste ve psikoloğa gidiyor. Protezleri de yapıldı. Sağ olsunlar Türk halkı bizi kucakladı. Feyza'nın hedefi milli sporcu olmak. Ondan sonra da başarılarının geleceğine inanıyorum.”



İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli okçuluk antrenörü Meltem Sayıcı da Feyza’ya güveniyor: