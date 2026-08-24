Özgür Özel'den madencilere destek: Bakanlık önünde olacak

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Ağustos 2026 Salı günü Ankara’da Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerini ziyaret ederek eylemlerine destek verecek. Özel’in saat 11.30’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde direnişlerini sürdüren işçilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ÖZEL, MADEN İŞÇİLERİNİN EYLEMİNE DESTEK VERECEK

Özel’in Ankara programı kapsamında, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan ve aylardır ücret ile tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçilerini ziyaret etmesi planlanıyor.

Özel’in saat 11.30’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerle bir araya gelerek eylemlerine destek vermesi bekleniyor.

MADENCİLER 15 GÜNDÜR BAKANLIK ÖNÜNDE

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş bünyesinde çalışan yüzlerce maden işçisi, aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için başlattıkları eylemi Ankara’da sürdürüyor.

Eylemlerinin 15’inci gününde yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan işçiler, alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Sendika adına açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Enerji Bakan Yardımcısı ile görüşme talebinde bulunduklarını belirterek, "Henüz 5 dakikalık bir görüşmeye bile tenezzül etmediler" demişti.