İzmir'de belediye başkanının aracı kurşunlanmıştı: Karar verildi
İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İzmir'de CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında karar verildi.
Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BELEDİYE OTOPARKINDA BAŞKANIN ARACI KURŞUNLANMIŞTI
Çiğli Belediyesi otoparkında park halindeki Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahla ateş eden K.S. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli K.S'nin ifadesinde, Belediye Başkanı Yıldız'la aralarında husumet olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen K.S. ve S.D, "kamu malına zarar vermek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Çiğli Belediyesi otoparkına 20 Ağustos Perşembe günü, çalıntı motosikletle giden K.S. (21), henüz belirlenemeyen nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş etmiş, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalanıp polise teslim edilmişti.
SALDIRI ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ
Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. (AA)