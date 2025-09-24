ACA, iki kez üst üste aldığı “Türkiye 100” ödülü ile 4 yıllık büyüme yolculuğunu taçlandırdı

Mühendislik, tedarik ve yapım (EPC) alanındaki öncü şirketlerden ACA Teknik İnşaat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen “Türkiye 100” yarışmasında üst üste ikinci kez Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı. Son iki dönemi kapsayan dört yıllık istikrarlı büyümesini bu prestijli ödülle taçlandıran şirket, ödülünü 22 Eylül’de Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı.

“BU BAŞARI YÜKSEK MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİYE OLAN İNANCIMIZIN YANSIMASI”

ACA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, "TOBB Türkiye 100 listesinde üst üste ikinci kez yer almak ve Balıkesir'den de bu gurura ortak olmak bizim için çok kıymetli. Bu başarı yüksek mühendislik, veri merkezli yönetim ve teknolojiye olan inancımızın yansıması. Ödülümüzü bize güvenen müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve bu başarıya imza atan tüm ACA Ailesi adına kabul ediyoruz” dedi.

Balıkesir’den listeye girerek bölgesel gücünü bir kez daha kanıtlayan ACA Teknik İnşaat, kökleri 1960’lı yıllara dayanan mirasını yenilikçi bir vizyonla yeniden yapılandırıyor. Geleneksel inşaat müteahhitliğinin ötesine geçerek, kendini bir ileri mühendislik ve EPC (Mühendislik, Tedarik, İnşaat) şirketi olarak konumlandırıyor. ACA Şirketler Topluluğu'nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, şirketlerinin büyüme hikayesini "veri merkezli yönetim" vizyonuyla güçlendirdiklerini ifade ediyor.

BAŞARININ TEMELİNDE, YÜKSEK PROJELERE ODAKLANMA VİZYONU YATIYOR

ACA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları: “TOBB Türkiye 100 ödülü, bizim için sadece geçmiş başarıların kanıtı değil, aynı zamanda uluslararası büyüme hedeflerimiz için de bir referans noktası. Gelecekte Dubai Silicon Oasis'teki teknoloji platformu stüdyosu aracılığıyla Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve Avrupa pazarlarına açılmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanarak, başarılarının lokomotifi olan unsurları da paylaştı.

“ACA Teknik İnşaat'ın başarısının temelinde, stratejik ve katma değeri yüksek projelere odaklanma vizyonu yatıyor. Mühimmat üretim tesisleri, radar kuleleri, patlayıcı depolama alanları ve kritik güvenlik altyapıları gibi hassas mühendislik gerektiren projelerde yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz önemli projelerle EPC yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bu projeler arasında yenilenebilir enerji alanında Enerjisa Üretim'in Rüzgar Enerjisi Santralları (RES) için imzaladığımız üç yeni sözleşme de yer alıyor. Kastamonu Entegre için geri dönüşüm tesisi, BEST Trafo için yeni Ar-Ge laboratuvarı ve montaj tesisi, savunma sanayi alanında Kıbrıs'ta ASELSAN projesini de önemli projelerimiz arasında sayabilirim.”

Projelerini sadece fiziksel yapılar olarak değil, dijital ve sürdürülebilir ekosistemler olarak ele aldıklarını söyleyen Ahmet Acaroğulları, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz teknolojik ürünler arasında SaaS tabanlı çözümler, akıllı süreç yönetim sistemleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri, dijital ikiz ve nesnelerin interneti (IoT) platformları yer alıyor. Bu teknolojik entegrasyon, operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarırken; çevre dostu malzemeler ve enerji verimli tasarımlar kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.”