Zeren Spor'dan iftiralara cevap

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun flaş takımlarından Zeren Spor Kulübü, sosyal medya ve youtube yayınlarında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir inanç, heves ve umutla 2022 yılında başkentimiz Ankara’da kurduğumuz Zeren Spor Kulübü’nün dördüncü yılında ulaştığı seviye bizleri hem gururlandırmakta hem de motive etmektedir. Ne var ki gelinen noktada, spora samimi biçimde katkı sunmaya çalışan kulübümüzün; bazı kişi ve çevrelerin kendi menfaatleriyle örtüşmediği gerekçesiyle sistemli şekilde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Yeni tesis yatırımları, yeni branşlar ve kalıcı spor projeleri üzerine çalışmamız gerekirken, tüm bu emek ve katkıların farklı noktalara çekilmesini anlamakta zorlandığımızı da açıkça ifade etmek isteriz.

Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamamızın temel sebebi; kulübümüzün ailemizle aynı ismi taşıması ve yürüttüğümüz faaliyetlerin kamuoyunun açık takdirine sunulmuş olmasıdır. Ancak son dönemde ortaya atılan söylentilerin spor kamuoyunu etkileyecek boyuta ulaşması ve kulübümüze destek verenlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Zeren Spor Kulübü, ligimizde kendi markası dışında herhangi bir dış maddi destek almadan, tamamen kendi imkânlarıyla spora yatırım yapan az sayıdaki kulüpten biridir.

"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Spora adım atarken; ülkemizin köklü ve değerli kulüplerinin varlığı, spor camiasının saygın ve birleştirici yapısı bizim için temel bir ilham kaynağı olmuştur. Buna rağmen kuruluşumuzdan bu yana kulübümüz hakkında çok sayıda asılsız söylenti üretilmiş; ismimiz ve görsellerimiz, hiçbir ilgimiz olmayan kişi ve mecralarda, çoğu zaman kişisel çıkarlar doğrultusunda izinsiz ve yanıltıcı biçimde kullanılmaya çalışılmıştır. Kulübümüzün taşıdığı aile adı, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın en üst düzey organizasyonlarında yer alarak uluslararası arenada temsil edilmiş; bu adım yalnızca kulübümüz adına değil, Türkiye’nin tanıtımı ve spor markası değerinin küresel ölçekte güçlenmesi açısından da önemli bir kazanım olmuştur.

Bu yöndeki uluslararası temsil ve katkı, kararlılıkla devam edecektir. Ülkemizi bir spor kulübüyle daha uluslararası arenada temsil etmek, dünyaca tanınmış kulüpleri ve sporcuları Ankara’da ağırlamak amacıyla attığımız adımların beklemediğimiz tepkilerle karşılaşması da bu sürecin bir parçası olmuştur. Sultanlar Ligi’nde geçirdiğimiz iki sezonda, tamamen kendi imkânlarımızla iki uluslararası turnuva organize edilmiş; bu organizasyonlar ligimizin görünürlüğüne ve izlenme değerine doğrudan katkı sağlamıştır. Bu süreçte elbette eksiklerimiz olmuş; spor dünyasında kalıcı bir yer edinme çabamızı kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bazı kişi ve yapılara istemeden de olsa alan açtığımız durumlar yaşanmıştır.

Diğer birçok spor kulübü gibi biz de çeşitli yapısal ve operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bugün, Zeren Spor Kulübü’nü destekleyen ve takip eden herkese açıkça ifade etmek isteriz ki; yaşanan tüm gelişmelerden gerekli dersler çıkarılmış olup, kurumsal yapımız daha da güçlendirilerek yolumuza kararlılıkla devam edilmektedir. Önümüzde; yeni tesisler, yeni yatırımlar ve yeni spor branşlarıyla Türk sporuna kalıcı katkılar sunma hedefi bulunmaktadır. Bugüne kadar kulübümüz bünyesinde görev almış tüm sporcularımızın, teknik ekiplerimizin ve idari personelimizin kulübümüzde herhangi bir alacağı kalmamıştır; bundan sonra da kalmayacaktır.

"HERKESİ HER ZAMAN DAVET EDİYORUZ"

Kulübümüzü daha yakından tanımak, spora ve gençliğe katkı amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları yerinde görmek isteyen herkesi Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’na her zaman davet ediyoruz. Zeren Spor Kulübü’nün temel misyonu; Türkiye sporuna ve kültürüne katkı sağlamak, özellikle Anadolu’daki yetenekli gençlerimizi spora kazandırarak onlara profesyonel spor yapma imkânı sunmak ve milli takımlar ile uluslararası platformlarda başarıyla mücadele edebilecek bireyler yetiştirmektir. Tüm yıldırıcı unsurlara rağmen bu hedefler doğrultusunda spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildirir; bizlere inanan ve destek veren herkese teşekkür ederiz.

Zeren Spor Kulübü