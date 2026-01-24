Zehra Güneş'siz VakıfBank ezdi geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 yendi.

Kaptan Zehra Güneş'in oynamadığı maçta Derya Cebecioğlu ile Katarina Dangubic 16'şar sayıya imza attı.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13. kez mağlup oldu.

VAKIFBANK-AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Serap Kuka, Yusuf Kaynar

VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 2, Derya Cebecioğlu 16, Berka Buse Özden 8, Adhu Malual 11, Katarina Dangubic 16, Chiaka Ogbogu 9, Aylin Sarıoğlu Acar (L)

Fenerbahçe VakıfBank'ın yıldızıyla anlaştı: Sultanlar Ligi'ni karıştıracak transfer

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Martyna Grajber 3, Seher Aksoy 2, Mina Mijatovic 7, Anna Tikhomirova 9, Bilge Paşa 6, Hilal Kocakara, Gizem Cerağ Düzeltir (L), İlarya Zararsız (L), Fatma Şekerci 2, Hilal Kocakara 1, Selen Köse 3, Nisan Barut 5

SETLER: 25-16, 25-20, 25-16

SET SÜRELERİ: 23’, 27’, 22’