Yusuf Şimşek'le yollar ayrıldı
Yayınlanma:
Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'le yollar ayrıldı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Altay'da Eskişehirspor maçı öncesi teknik direktör Yusuf Şimşek'le yollar ayrıldı.
Siyah beyazlı yönetimle bir araya gelen tecrübeli teknik adam sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Teknik patron Şimşek'in kontratının feshi Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi.
15 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDI
Altay'daki ikinci dönemi sona eren Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet görerek 1.33 puan ortalaması yakaladı.
Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarda Ramazan Kurşunlu'nun yerine 4'üncü haftada göreve gelmişti.
Altay yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi
Kaynak:DHA