112 yıllık koca çınara kötü haber: 6 puanı silinecek

TFF 3. Lig takımı 112 yıllık Altay'a kötü haber. Altay'a 6 puan silme cezasının geleceği açıklandı.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan, bir zamanlar Süper Lig'de yer alan 112 yıllık koca çınar Altay'a kötü haber geldi.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Altay'a eski kalecisi Adam Stachowiak’a olan borcu nedeniyle FIFA’dan 6 puan silme cezası geleceği açıklandı.

BAŞKAN AÇIKLADI VE İSYAN ETİ

Başkan Sinan Kanlı, “Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak’ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro’nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir” dedi.

Kanlı şöyle devam etti:
“Altay’ın üzerinde oynanan oyunlar ne yazık ki devam ediyor. Kulübün amatöre gitmesi, oyuncunun alacağının yok olması anlamına gelmektedir. Buradaki niyet nedir? Her şeye rağmen pes etmeyeceğiz. Oynadığımız her müsabakada topyekun savaşacağız; bu kulübü ayakta tutabilmek için her müsabakadan gerekli olan ne kadar puan varsa toplamaya çalışacağız. Altay’ın var olma savaşında çok ciddi bir darbe aldık. Ligin tüm müsabakaları için seferberlik ilan ediyoruz. Bu mücadele, camia ve tribün olarak savaşılmadan kazanılamaz.”

Kaynak:DHA

