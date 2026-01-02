Yüksel Yıldırım "Çok pahalı" diyerek kararından döndü

Yüksel Yıldırım "Çok pahalı" diyerek kararından döndü
Yayınlanma:
Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Samsunspor'da ara transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Yüksel Yıldırım, Kırmızı - Beyazlıları taraftarları heyecanlandıran isminden vazgeçtiğini açıkladı.

Samsunspor’dan Franco Tongya açıklaması geldi: Transfer iptal edildi! Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Gençlerbirliği’nin genç orta sahası Franco Tongya için yapılan girişimlerin yüksek maliyet nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

TARAFTAR HEYECANLANMIŞTI

Samsunspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için temaslarda bulunuyordu. Franco Tongya için nabız yoklandı ancak bonservis ve toplam maliyetin yüksek bulunması nedeniyle transfer gündemden çıkarıldı. Taraftarı heyecanlandıran ismin böylece transferi de noktalandı.

franco-tongya.jpeg

Başkan Yıldırım, “Gençlerbirliği takımından Franco Tongya’yı istemiyoruz, çok pahalı. Kulübün menfaatini düşünmek zorundayız. Çok daha iyileriyle görüşüyoruz” sözleriyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

HARCAMA LİMİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Samsunspor, harcama limitleri çerçevesinde hareket ederek mali disiplini korumayı hedefliyor.
Aynı mevkide daha uygun şartlarda ve daha verimli olabileceği düşünülen alternatif isimler için görüşmeler sürüyor.

TONGYA'NIN PERFORMANSI:

  • Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Genç yaşına rağmen dikkat çeken performansı, birçok kulübün radarına girmesini sağladı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

  • 2025 - 2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi: 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı.
  • Ara transfer dönemi 6 Şubat tarihinde sona erecek.
  • Kulüpler bu tarihten itibaren kadrolarını takviye edebilecek.
  • İlk transfer dönemi ise 30 Haziran’da başlamış, 12 Eylül’de sona ermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

