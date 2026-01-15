Yüksel Okçuoğlu hayatını kaybetti

Türk futbolu son dakika haberiyle sarsıldı. Hakem camiasının tanınan ismi Yüksel Okçuoğlu hayatını kaybetti.

Son dakika! Eski Süper Lig hakemi Yüksel Okçuoğlu hayatını kaybetti.
Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski Süper Lig hakemi ve MHK üyesi Yüksel Okçuoğlu İstanbul’da vefat etti.
Türk futbolunda uzun yıllar görev yapan Yüksel Okçuoğlu, İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Merhumun cenaze programına ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

TFFHGD PAYLAŞTI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı'ndan da Yüksel Okçuoğlu ile ilgili paylaşım geldi:

Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Yüksel OKÇUOĞLU’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Yüksel OKÇUOĞLU'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm hakem camiamıza başsağlığı dileriz.
TFFHGD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

YÜKSEL OKÇUOĞLU KİMDİR?

  • Doğum: 1947, Üsküp (Yugoslavya)
  • Türkiye’ye göç: 1954 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi.
  • Eğitim: Pertevniyal Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.
  • Spor Kariyeri: Futbola oyuncu olarak başladı, 1976’da hakemliğe adım attı.
  • Hakemlik: 16 yıl boyunca aktif olarak görev yaptı, Süper Lig’de birçok karşılaşmada düdük çaldı.
  • Emeklilik: 1991-92 sezonunda hakemliği bıraktı.
  • Görevler: Çeşitli dönemlerde Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliği ve üst klasman gözlemciliği yaptı.

Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden Yüksel Okçuoğlu’nun vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

