Yoksa Cansu ile Zehra karşınızda Derya: Güle oynaya yendiler
Yayınlanma:
VakıfBank, önemli yıldızlarını dinlendirdiği maçta İlbank'ı set vermeden geçti ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde zirvedeki yerini korudu.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin lideri VakıfBank, konuk ettiği İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Sarı siyahlılarda Zehra Güneş, Cansu Özbay gibi as oyuncular dinlendirilirken, bu kez sahneye Derya Cebecioğlu çıktı.

whatsapp-image-2026-02-07-at-16-33-21.jpeg

Derya, 17 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Deniz Uyanık 12, Katarina Dangubic de 10 sayıyla oynadı.

VAKIFBANK-İLBANK: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Selçuk Görmen, Kübra Gül Çiftçi Biçer
VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 6, Derya Cebecioğlu 17, Berka Buse Özden 4, Adhu Malual 8, Katarina Dangubic 10, Deniz Uyanık 12, Aylin Sarıoğlu Acar (L)
İLBANK: Cansu Aydınoğlulları 2, Merve Tanyel 5, Begüm Hepkaptan 3, Beren Yeşilırmak 9, Zuzanna Gorecka 10, Damla Nur Dündar 9, Sinem Arıncı (L), Aysun Aygör 4, Ezgi Akyıldız 1, Elif Su Yavuz 2
SETLER: 25-19, 25-18, 25-20
SET SÜRELERİ: 29’, 26’, 29’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

