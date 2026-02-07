Yoksa Cansu ile Zehra karşınızda Derya: Güle oynaya yendiler

Vodafone Sultanlar Ligi’nin lideri VakıfBank, konuk ettiği İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile

Sarı siyahlılarda Zehra Güneş, Cansu Özbay gibi as oyuncular dinlendirilirken, bu kez sahneye Derya Cebecioğlu çıktı.

Derya, 17 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Deniz Uyanık 12, Katarina Dangubic de 10 sayıyla oynadı.

VAKIFBANK-İLBANK: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Selçuk Görmen, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 6, Derya Cebecioğlu 17, Berka Buse Özden 4, Adhu Malual 8, Katarina Dangubic 10, Deniz Uyanık 12, Aylin Sarıoğlu Acar (L)

İLBANK: Cansu Aydınoğlulları 2, Merve Tanyel 5, Begüm Hepkaptan 3, Beren Yeşilırmak 9, Zuzanna Gorecka 10, Damla Nur Dündar 9, Sinem Arıncı (L), Aysun Aygör 4, Ezgi Akyıldız 1, Elif Su Yavuz 2

SETLER: 25-19, 25-18, 25-20

SET SÜRELERİ: 29’, 26’, 29’