Yok artık Ronaldo: Suudi Arabistan'daki geliri dudak uçuklattı
Yayınlanma:
Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kazancını görenler gözlerine inanamadı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1 Ocak 2023 yılında transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da 3 yılda servetine servet kattı.
RONALDO HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
40 yaşındaki yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'daki tüm kazancı, görenleri şaşkına çevirdi.
Transfer News Live'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da 3 yılda vergisiz 658 milyon dolar maaş kazandı.
İşte Ronaldo'nun ağızları açık bırakan geliri:
- 658 milyon dolarlık vergisiz gelir
- Özel jet için 5.5 milyon dolarlık bütçe
- 14 milyon dolarlık lüks rezidans
- Tam zamanlı 16 çalışan
- Gol başınan 110 bin, asist başına 55 bin dolar
- Altın Ayakkabı ödülü kazanması halinde 5.5 milyon dolar
- Lig şampiyonluğu kazanılması halinde 11 milyon dolar bonus
- Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde 9 milyon dolarlık bonus
- 83 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması
- Şu an 45 milyon dolara tekabül eden Al Nassr kulünün yüzde 15'lik hissesi
RONALDO'NUN ARABİSTAN KARNESİ
Al Nassr'da 119 maça çıkan Portekizli yıldız, 106 gol atarken 22 de asist yapma başarısı gösterdi.