"Yine operasyon çekildi! Gün gelir hesap döner"
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'dan Alanyaspor maçı sonrası çok sert açıklama geldi. Fatih Bakoğlu imzasıyla yapılan açıklamada operasyon iddiasında bulunuldu.

Çaykur Rizespor Kulübü, 1-1 biten Alanyaspor maçından sonra çok sert bir açıklama yaptı ve çarpıcı iddialarda bulundu.
Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Senaryo yine aynı; Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği…
6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu.
66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve "nasılsa gereğini yapar" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR’a davet ediyor.
SONRASI MALUM!
Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: “Yine Çaykur Rizespor’a operasyon çekildi.” Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı.
Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor’a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur.
Gün gelir hesap döner…"

MAÇTA 2 KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta 2 kırmızı kart çıkmıştı.

Çaykur Rize Erzurum'da dondu kaldıÇaykur Rize Erzurum'da dondu kaldı

Meler, 6. dakikada Çaykur Rizespor'dan Papanikolaou'yu, 43. dakikada da Alanyaspor'dan Maestro'yu kırmızı kartla ihraç etmişti.
Çaykur Rizespor, 80. dakikada Mihaila'nın golüyle öne geçmiş, Alanyaspor 89'da Mounie ile eşitliği sağlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

