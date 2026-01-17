Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması

Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması
Yayınlanma:
Yeşilay'dan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yapılan ziyarete ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır" denildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Kadıköy Şubesi tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ziyaret edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında, Yeşilayın Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubesine saha görünürlüğünü artırmak üzere, spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapıldığı vurgulandı.

Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldıSadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı

"SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübüne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!
Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!
Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı
Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı