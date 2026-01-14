Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İtalya'nın güçlü takımı Igor Gorgonzola Novara’yı zorlu geçen maçtan sonra 3-2 yenmeyi başardı.

Sarı lacivertli takımı zafere 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10'lik setlerle ulaştı.

Fenerbahçe bu galibiyetle 4'te 4 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

24 sayı kaydeden Fedorovtseva takımın skoreri olurken; 14 sayıyla oynayan kaptan Eda Erdem de galibiyete önemli katkı verdi.

SADETTİN SARAN YERİNDE DURAMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta yerinde duramadı.

Saran, maçın bitmesiyle birlikte sahaya fırladı ve önce kaptan Eda Erdem'e sarıldı.

Tüm oyuncuları tek tek sarılarak kutlayan Sadettin Saran, büyük coşku yaşadı.

Saran daha sonra takımla birlikte galibiyet pozu da verdi.

Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5. maçında 29 Ocak’ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.