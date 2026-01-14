Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kadın voleybol takımının Novara galibiyetinden sonra kendini tutamadı. Sahaya fırlayan Saran, sporculara tek tek sarıldı, büyük coşku yaşadı.

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İtalya'nın güçlü takımı Igor Gorgonzola Novara’yı zorlu geçen maçtan sonra 3-2 yenmeyi başardı.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertli takımı zafere 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10'lik setlerle ulaştı.
Fenerbahçe bu galibiyetle 4'te 4 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

whatsapp-image-2026-01-14-at-12-07-42.jpeg

24 sayı kaydeden Fedorovtseva takımın skoreri olurken; 14 sayıyla oynayan kaptan Eda Erdem de galibiyete önemli katkı verdi.

SADETTİN SARAN YERİNDE DURAMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta yerinde duramadı.
Saran, maçın bitmesiyle birlikte sahaya fırladı ve önce kaptan Eda Erdem'e sarıldı.

whatsapp-image-2026-01-14-at-11-57-53.jpeg

Tüm oyuncuları tek tek sarılarak kutlayan Sadettin Saran, büyük coşku yaşadı.
Saran daha sonra takımla birlikte galibiyet pozu da verdi.

whatsapp-image-2026-01-14-at-11-57-41.jpeg

Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5. maçında 29 Ocak’ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

