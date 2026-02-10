Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor

Kasımpaşa, kötü gidişini Gaziantep'te de durdurumadı. Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde düşme hattına kadar indi.

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde en kötü dönemini yaşarken, maç kazanamama rekoru kırıyor. Son 3 maçını da kaybeden Kasımpaşa'ya ara transferde alınan yeni futbolcular da çare olamadı.

4 MAĞLUBİYET, 3 BERABERLİK ALDI

Emre Belözoğlu göreve başlar başlamaz ilk olarak Kocaelispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Ardından kendi sahasında Gençlerbirliği maçından da aynı skorla ayrılan Kasımpaşa, peşinden Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa 6. transferini açıkladı

Kendi sahasında Antalyaspor'la da 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, son 3 maçını da kaybetti. Trabzonspor'a 2-1, Samsunspor'a 1-0, Gaziantep FK'ya da 2-1 yenildi.

Kasımpaşa böylece 21 maçta 16 puanla 16. sıraya, yani düşme hattına indi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM" DEDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Emre Belözoğlu, Gaziantep FK'ya yenildikleri maçtan sonra şunları söyledi:

"İkinci yarıdaki oyun futbol kariyerim boyunca hem de teknik adamlık süresi boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü. Hayatımda görmüş olduğum en kötüsüydü. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Bu ikinci 45 dakikayı da görmüş olduğum takım için, benim takımımın böyle bir 45 dakika ve görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için artık dibe vurmanın büyük bir yansımasıydı bence bu 45 dakika.

Karagümrük maçını hep beraber göreceğiz. Ondan sonrası zaten çok daha zorlu bir süreç başlıyor. Karagümrük maçı bizim için artık olmazsa olmaz bir maç. Bugün için bütün içtenliğimle, bütün samimiyetimle, Kasımpaşa'ya gönül vermiş bir kişi daha olsa hepsinden Emre Belözoğlu ve takımın teknik direktörü olarak özür diliyorum."