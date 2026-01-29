Kasımpaşa 6. transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisi ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'mıza hoş geldin Jim Allevinah!" ifadesini kullandı.

Lacivert-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Kariyerinde çoğunlukla Fransa'nın alt lig ekiplerinde forma giyen Allevinah, son olarak Ligue 1 takımlarından Angers'ta görev yaptı.

Şu ana kadar kadrosuna Cenk Tosun, Kerem Demirbay, Kamil Ahmet Çörekçi, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao'yu katan Kasımpaşa'nın 6. transferi Jim Allevinah oldu.

Ligde küme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan Kasımpaşa, yeni transferleriyle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.