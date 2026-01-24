"Verdiğimiz her sözün arkasında durduk" diyerek başkan seçildi ilk maçında takımı 5 yedi

MKE Ankaragücü'nde 4 gün önce yapılan kongreyle başkan seçilen İlhami Alparslan ilk maçında şoke oldu. Elazığspor, Ankaragücü'nü gol yağmuruna tuttu. Kongrede "Verdiğimiz her sözün arkasında durduk" diyen Alparslan maçtan sonra diriliş çağrısı yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Ankaragücü'nde 4 gün önce yapılan kongrede İlhami Alparslan başkan seçilmişti.
Alparslan'ın başkan seçilmesinin ardından Ankaragücü ilk maçında deplasmanda Elazığspor'la karşılaştı. Ancak sonuç yeni başkanı şoke etti.

Ankaragücü, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Başkent ekibi rakibine karşı koyamazken, golleri Ali Altınöz (dk. 19), Mehmet Yılmaz (dk. 28), Enes (dk. 59), Fuat (dk. 64) ve Halil İbrahim (dk. 82) attı.

ALPARSLAN: YENİDEN DOĞACAKSIN

Yeni başkan İlhami Alparslan, yenilginin ardından kısa bir açıklama yaptı. Alparslan şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden doğacaksın. Kıyametini yaşayıp yeniden dirileceksin. Ben de, siz de bu dirilişe mecburuz.”
Alparslan, kongrede ise şunları söylemişti:
"Kadim şehrimiz başkent Ankara'nın gururu, 116 yıllık onurlu mazisiyle dimdik ayakta duran MKE Ankaragücü bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Bu yol makam yolu değil, fedakarlık yoludur. Ankaragücü'nün büyük taraftarıyla birlikte ayrıştırıcı değil kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu camiada herkes büyük bir ayrılmaz parçadır, bu camiada kimse ötekileştirilmeyecek, herkes Ankaragücü arması altında buluşacak. Şampiyonlukları yeniden yaşamak, Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak ve bu emaneti gelecek nesillere gururla taşımak için taşın altına elimizi değil, yüreğimizi, gövdemizi koyacağız. Bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk, bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Zorlu süreçlerde görev alan tüm eski başkanlarımıza, yeni yönetime ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

