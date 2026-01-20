MKE Ankaragücü'nde başkan seçildi: Genel kurulda Süper Lig sözü verildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul sona erdi.
TEK ADAY OLARAK GİRDİ
Başkent ekibinde seçime tek aday olarak giren İlhami Alparslan başkanlığa seçildi. Onursal Başkan Mehmet Yiğiner, konuşmasında Süper Lig sözü verdi.
ESKİ YÖNETİMDEN İSİMLER DE YER ALDI
Alparslan önceki başkan Nuri Muhammet Yaman’ın listesinden Mustafa Özel, Onur Ballı, Necip Yıldırım, Gürsel Uzunca, İbrahim Demir ve Yaşar Kale'yi de yönetimine aldı.
MKE Ankaragücü'nün yeni yönetim kurulu şu şekilde:
Necip Yıldırım, Onur Ballı, Fırat Aslanbaş, Muhammed Halidi, Gürsel Uzunca, Mustafa Özel, İbrahim Demir, Sebahattin Güngör, Onur Özcan, Hasan Basri İzol, Coşkun Keklik, Ömer Osman Yanık, Emre Arslan, Yaşar Kale, Mehmet Can Yavuz, Sercan Yetkinşekerci, Rahmi Karakurt, Muammer Polat, Gencay Malkoç, Mustafa Soğukoluk
DENETİM KURULU
Abdülkerim Oğuzhan Alkan, Burak Öz, Cevdet Serkan Gökkaya
DİSİPLİN KURULU
Ömer Ali Şenol, Gökhan Tuna Öztürk, Müslim Arslan, Yaşar Güney, Ahmet Enes Durmaz