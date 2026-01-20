Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti

Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti.

Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri’ye gitti.

METEHAN BALTACI’YA ZİYARET

Yıldız isimler, bahis soruşturması kapsamında tutukluluğu devam eden takım arkadaşları Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

MERT HAKAN YANDAŞ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Yakup Çınar’ın haberine göre, Galatasaraylı isimler daha sonrasında Mert Hakan Yandaş ile de görüştü.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu açıklama sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kısım ziyareti doğru bulduğunu dile getirirken bir kısım ise eleştirilerde bulundu.

Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş kararıTedesco'dan Mert Hakan Yandaş kararı

FENERBAHÇELİLER DE METEHAN BALTACI’YI ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş’ ziyarete giden futbolcular da daha sonrasında Metehan Baltacı ile görüşerek moral vermişti.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ OLAYLARI ATEŞLEDİ

2020 yılında Galatasaray ile görüşen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Bu olayın ardından taraflar arasındaki tansiyon yükselirken yapılan açıklamalar nedeniyle gerilim tavan yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

