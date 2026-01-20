Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ve takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret edecek.

“DÜN ZİYARET EDECEKLERDİ”

Fenerbahçe eski Futbol İletişim Kordinatörü Alper Yemeniciler’in haberine göre dün yapılması planlanan ziyaret takımın Alanya’dan geç dönmesi nedeniyle bugüne alındı.

Yemeniciler açıklamasında “Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Futbol Takımını temsilen Çağlar Söyüncü bugün kaptan Mert Hakan Yandaş’ı ziyarete gidiyorlar. Dün gerçekleşmesi planlanan ziyaret Fenerbahçe’nin uçağı hava koşulları nedeniyle Alanya’dan bir gün gecikmeli gelmesi nedeni ile bugün gerçekleşiyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş, başkasının hesabının üzerinden kendi maçına bahis oynadığı iddiasıyla tutuklandı. Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı aynı koğuşta kalıyor.