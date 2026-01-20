Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş kararı

Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş kararı
Yayınlanma:
Domenico Tedesco ve Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş'ı Silivri'de ziyaret edecek.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ve takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret edecek.

“DÜN ZİYARET EDECEKLERDİ”

Fenerbahçe eski Futbol İletişim Kordinatörü Alper Yemeniciler’in haberine göre dün yapılması planlanan ziyaret takımın Alanya’dan geç dönmesi nedeniyle bugüne alındı.

Yemeniciler açıklamasında “Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Futbol Takımını temsilen Çağlar Söyüncü bugün kaptan Mert Hakan Yandaş’ı ziyarete gidiyorlar. Dün gerçekleşmesi planlanan ziyaret Fenerbahçe’nin uçağı hava koşulları nedeniyle Alanya’dan bir gün gecikmeli gelmesi nedeni ile bugün gerçekleşiyor” dedi.

17092025203428-9023097-20-34-1.jpg

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş, başkasının hesabının üzerinden kendi maçına bahis oynadığı iddiasıyla tutuklandı. Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı aynı koğuşta kalıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Spor
Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti
Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti
Toreira'dan ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama: Önceliğim ailem
Toreira'dan ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama: Önceliğim ailem
Bahis soruşturması milli takıma da sıçradı
Bahis soruşturması milli takıma da sıçradı