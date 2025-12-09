Vanspor'da yeni teknik direktör belli oldu

Vanspor'da yeni teknik direktör belli oldu
Yayınlanma:
Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu'nun yerine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

TFF 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Van Spor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrılmıştı.

Kulübün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu’ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

OSMAN ZEKİ KORKMAZ GETİRİLDİ

İmaj Altyapı Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

