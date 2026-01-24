Ünlü teknik direktör tesisatçıyı döve döve hastanelik etti

Dünyaca ünlü teknik direktörün ülkesinde yaşadığı olay gündem oldu.

Ukrayna futbolunun tanınmış isimlerinden, Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Oleksiy Mykhaylychenko'nun kavga ettiği bir tesisatçıyı döve döve hastanelik ettiği bildirildi.

Ajansspor'un Ukraynalı gazeteci Nadjiye Ametova'nın haberine dayandırdığı olaya göre, evinde ısınma sorunu çeken teknik direktör, apartmana gelen tesisatçıyla önce sözlü tartışma yaşadı, ardından kavga etti.

Mykhaylychenko'nun dövdüğü tesisatçı Mykola'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KAYBOLDU

Tesisatçının polis merkezine giderek şikayette bulunduğu haberde yer aldı.

Tesisatçı Mykola, olayın site yönetimi başkanı tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini, ancak bu görüntülerin daha sonra ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

Oleksiy Mykhaylychenko'nun olayla ilgili soruları cevapsız bırakırken, basında yer alan haberlerle ilgili "Yazarlarsa yazsınlar, umurumda değil" dediği iddia edildi.