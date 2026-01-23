Maçları izlemek için bahis hesabı açan teknik direktör TFF cezasına isyan etti: Oynamadım

Futbolda bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında teknik direktör Ahmet Taşyürek, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Teknik direktör Taşyürek, aldığı ceza ile ilgili açıklamalarda bulunurken, TFF'ye cezadan dolayı isyan etti.

MAÇLARI İZLEMEK İÇİN BAHİS HESABI AÇMIŞ

Lig maçlarının canlı yayınlarını yalnızca kendi platformu üzerinden sunması sebebiyle platforma üye olmak zorunda kaldığını belirten Taşyürek, ''Mesleğimin gereği olarak müsabakaları izleyebilmek ve rakip analizi yapabilmek amacıyla, 2021 yılında çalıştığım kulüpte belirttiğim amaç doğrultusunda bu üyelik gerçekleştirilmiştir. Tarafıma isnat edilen işlem herhangi bir bahis veya menfaat amacı taşımamaktadır.'' dedi.

Ahmet Taşyürek bahis cezası aldı

Taşyürek, bir teknik direktör için rakipleri analiz etmenin ve maçları yakından izlemenin mesleğin doğal bir gereği olduğunu vurgularken, bu faaliyetlerin de söz konusu zorunluluk kapsamında ve lig sponsorunun kurduğu sistem doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

Taşyürek açıklamasını, ''Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım'' ifadesiyle tamamladı.

KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIM ÇALIŞTIRDI

Ahmet Taşyürek, teknik direktörlük kariyerinde Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Karşıyaka, 52 Ordu FK, Karacabey Bld, Kahramanmaraş İstiklal Spor ve 1923 MKP Spor takımlarını çalıştırdı.