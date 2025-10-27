UEFA'dan Mehmet Türkmen kararı

Yayınlanma:
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'e UEFA'dan görev geldi. Türkmen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Türkiye’nin uluslararası alandaki hakem temsilcilerinden Mehmet Türkmen, UEFA tarafından önemli bir turnuvaya davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Türkmen, 28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Slovakya’da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup maçlarında görev yapacak.

TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacakTFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak

Turnuvada Mücadele Edecek Takımlar:

Slovakya

İsviçre

Bulgaristan

San Marino

Bu dört ülkenin genç takımları, Avrupa Şampiyonası yolunda kritik mücadelelere çıkacak.

Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktıSpor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı

YARDIMCI DA TÜRKİYE'DEN

Türkmen’e bu görevde eşlik edecek isim ise yine FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

