UEFA'dan Mehmet Türkmen kararı
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'e UEFA'dan görev geldi. Türkmen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.
Türkiye’nin uluslararası alandaki hakem temsilcilerinden Mehmet Türkmen, UEFA tarafından önemli bir turnuvaya davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Türkmen, 28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Slovakya’da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup maçlarında görev yapacak.
Turnuvada Mücadele Edecek Takımlar:
Slovakya
İsviçre
Bulgaristan
San Marino
Bu dört ülkenin genç takımları, Avrupa Şampiyonası yolunda kritik mücadelelere çıkacak.
YARDIMCI DA TÜRKİYE'DEN
Türkmen’e bu görevde eşlik edecek isim ise yine FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta olacak.