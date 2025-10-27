UEFA'dan Mehmet Türkmen kararı

Türkiye’nin uluslararası alandaki hakem temsilcilerinden Mehmet Türkmen, UEFA tarafından önemli bir turnuvaya davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Türkmen, 28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Slovakya’da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup maçlarında görev yapacak.

Turnuvada Mücadele Edecek Takımlar:

Slovakya

İsviçre

Bulgaristan

San Marino

Bu dört ülkenin genç takımları, Avrupa Şampiyonası yolunda kritik mücadelelere çıkacak.

YARDIMCI DA TÜRKİYE'DEN

Türkmen’e bu görevde eşlik edecek isim ise yine FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta olacak.