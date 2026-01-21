Türkiye ilk galibiyetini aldı

Türkiye ilk galibiyetini aldı
Türkiye, 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini Yeni Zelanda karşısında aldı.

Türkiye 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Zeytinburnu Buz Adası'ndaki karşılaşmada Yeni Zelanda, Mana Keefe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Milli takım 17. dakikada Melis Arslan ile skoru eşitledi ve ilk bölüm 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip ikinci periyotta 25. dakikada Elif Tandoğan ile skoru 2-1 yaptı. Ardından Melis Arslan'ın 40. dakikada attığı golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Diğer karşılaşmalarda Kazakistan, Letonya'yı 9-1, Güney Kore de Hollanda'yı 5-0 yendi.

SOLAK: TURNUVAYA TEKRAR KATILDIK

Başantrenör Alper Solak, maçtan sonra şunları söyledi:

"Galibiyetten dolayı mutluyuz. Turnuvaya tekrar katıldık. Dün şanssızlıkla kaybettik ama bugün kazanmayı bildik. Sonraki maçlarda da kazanmak için çalışacağız. Bu turnuvada amacımız grupta kalmak. Sonraki hedefimiz de madalyaya oynamak. Madalya şansımız ilk maçtaki yenilgiyle zora girdi. Diğer maçları yenip madalyayı almak istiyoruz. Taraftar kalabalıktı ama biraz daha artması lazım. Kızlarımıza destek için herkesi maçlara bekliyoruz."

