A Milli Takım ne ileri ne geri gitti

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

MİLLİ TAKIM YERİNDE KALDI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.

1 NİSAN'DA YENİSİ AÇIKLANACAK

Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: