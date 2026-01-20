A Milli Takım ne ileri ne geri gitti

A Milli Takım ne ileri ne geri gitti
Yayınlanma:
FIFA dünya sıralaması açıklandı. A Mili Futbol Takımı'nın yeri değişmedi ve 25. sıradaki yerini korudu. Diğer dünya sıralaması ise 1 Nisan'da açıklanacak.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

MİLLİ TAKIM YERİNDE KALDI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldıFenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.

1 NİSAN'DA YENİSİ AÇIKLANACAK

Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

dasda.png

Kaynak:AA

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Spor
Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi
Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı