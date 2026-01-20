Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm borçların ödendiğini ve Bankalar Birliği'nden ayrıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AYRILDI
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden ayrıldığını açıkladı.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
- Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
- Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
TRABZONSPOR VE GALATASARAY DA ÇIKTI
Trabzonspor 2024 yılında, Galatasaray ise 2025 yılında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmıştı.
Beşiktaş ise henüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkamadı.