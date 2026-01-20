Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm borçların ödendiğini ve Bankalar Birliği'nden ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AYRILDI

Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok: Sezonu kapattıFenerbahçe maçı öncesi büyük şok

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
  • Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
  • Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

2024/11/08/hbfb.jpg

TRABZONSPOR VE GALATASARAY DA ÇIKTI

Trabzonspor 2024 yılında, Galatasaray ise 2025 yılında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmıştı.
Beşiktaş ise henüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

