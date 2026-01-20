Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok: Sezonu kapattı

Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok: Sezonu kapattı
Yayınlanma:
Fenerbahçe ile karşılaşacak Aston Villa'da Boubacar Kamara sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aston Villa’ya bir kötü haber daha geldi.

KAMARA SEZONU KAPATTI

The Athletic’te yer alan habere göre, Boubacar Kamara diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

yeni-proje-17.jpg

ONANA VE BARKLEY DE YOK

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Everton maçının ardından yaptığı açıklamada Onana ve Ross Barkley’in de forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

26 MAÇTA 1 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Aston Villa formasıyla 26 maça çıkan Boubacar Kamara, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin milyar liralık projesine 12 firma katıldıFenerbahçe'nin milyar liralık projesine 12 firma katıldı

MAÇ NE ZAMAN?

22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Aston Villa maçı saat 20.45’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Spor
A Milli Takım ne ileri ne geri gitti
A Milli Takım ne ileri ne geri gitti
Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi
Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı