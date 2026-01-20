Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok: Sezonu kapattı

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aston Villa’ya bir kötü haber daha geldi.

KAMARA SEZONU KAPATTI

The Athletic’te yer alan habere göre, Boubacar Kamara diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

ONANA VE BARKLEY DE YOK

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Everton maçının ardından yaptığı açıklamada Onana ve Ross Barkley’in de forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

26 MAÇTA 1 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Aston Villa formasıyla 26 maça çıkan Boubacar Kamara, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

MAÇ NE ZAMAN?

22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Aston Villa maçı saat 20.45’te başlayacak.