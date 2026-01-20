Fenerbahçe'nin milyar liralık projesine 12 firma katıldı

Emlak Konut’un Fenerbahçe ile düzenlediği Ataşehir ihalesinin 1. oturumu gerçekleşti.

12 FİRMA BAŞVURU YAPTI

Söz konusu ihalenin ön yeterlilik aşamasına katılan 12 firmanın katıldığı ve ön yeterlilik zarflarının değerlendirileceği açıklandı. Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile FB Spor Kulubü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. arasında imzalanan İşbirliği Protokolü Çerçevesinde gerçekleştirilen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 19.01.2026 saat 11:00 da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihalenin ön yeterlilik aşamasına katılan 12 istekli ekte listelenmiştir. İsteklilere ait ön yeterlilik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin ardından, ihalenin pazarlık, açık artırma ve kapalı zarf teklif alma aşamalarını içeren 2. Oturumun tarihi ve saati isteklilere yazılı olarak bildirilecektir" denildi.

İhaleye katılan 12 firma şu şekilde:

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Aslan Yapı ve Tic. A.Ş. & Tona Yapı Enerji Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Yüksekdağ Gayr. Yat. A.Ş. İş Ortaklığı

Torkam İnş. ve Yat. A.Ş. & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş.

Özyazıcı İnş. Elekt. Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. A.Ş.

En-Ez İnş. San. ve Tic. A.Ş. & SRL İnş. Taah. Turz. Elektr. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. & Ahes İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İş Ortaklığı

Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş.

Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş.

Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Bitaş Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

Misek İnş. Tic. ve San. A.Ş. & Yapıtaş Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı

İLK İHALE 42 MİLYAR TL'YE SONUÇLANMIŞTI

İlk ihaleyi Rizespor başkanının sahip olduğu Turgut İnşaat, 42 milyar TL karşılığında kazandı. Ancak daha sonrasında Emlak Konut, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.