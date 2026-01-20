Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti

Fenerbahçe ve Galatasaray 2025 yılının ilk 6 ayına ait finansal tabloyu açıkladı. Fenerbahçe geçtiğimiz yıla oranla büyük bir düşüş yaşayarak 9.3 milyon TL net kar elde etti Galatasaray ise 1.4 milyar TL kar elde etti.