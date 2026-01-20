Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti
Fenerbahçe ve Galatasaray 2025 yılının ilk 6 ayına ait finansal tabloyu açıkladı. Fenerbahçe geçtiğimiz yıla oranla büyük bir düşüş yaşayarak 9.3 milyon TL net kar elde etti Galatasaray ise 1.4 milyar TL kar elde etti.
Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Galatasaray Futbol A.Ş. 2025 yılının ilk 6 ayına dair finansal verileri açıkladı.
FENERBAHÇE 9.3 MİLYON TL NET KAR ELDE ETTİ
Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde 9.356.087 TL net kar elde etti.
GEÇEN YILA ORANLA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Sarı-lacivertliler, 2024 yılının ilk 6 ayına ait verilere oranla oldukça büyük bir gerileme yaşadı. Sarı-lacivertliler, 775.475.775 TL net kar etmişti.
GALATASARAY’DAN 1.4 MİLYON TL NET KAR
Galatasaray Futbol A.Ş. ise 2025’in ilk 6 ayında 1.4 milyon TL net kar elde edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların geçen seneye oranla toplam hasılatı yüzde 60 artarak 9.6 milyar TL'ye ulaştı.