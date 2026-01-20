Bahis soruşturması milli takıma da sıçradı

TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle 297 antrenörü PFDK'ya sevk etti. TFF'nin açıkladığı listede A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın yardımcılığını yapan Serkan Damla da yer aldı.

Futbolcularla başlayıp, hakemler, gözlemciler, temsilciler, menajerler ve teknik direktörlerle devam eden incelemede TFF bahis oynayan isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasında yeni bir dalga başlattı.
TFF, Süper Lig’de görev yapmamış 297 antrenörü, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk etti.
TFF’den yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir” denildi.

LİSTEDE MONTELLA'NIN YARDIMCISI DA VAR

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında sürpriz bir isim de yer aldı.
A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın yardımcılığını yapan Serkan Damla da PFDK’ya sevk edildi.

544053021-18523022464017041-4566289710657603052-n.jpg

NE CEZA ALACAK?

Serkan Damla'nın bahis oynadığının kanıtlanması halinde PFDK'nın en az 45 gün en fazla da 12 ay men cezası vermesi bekleniyor.

SON OLARAK 147 İSME CEZA ÇIKTI

TFF son olarak Süper Lig'de 153 teknik sorumlu ve antrenörü PFDK'ya sevk etmişti. PFDK'nın incelemesi sonrası 147 isme 45 gün ile 12 ay arasında ceza verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

