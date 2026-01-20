Galatasaray'da Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi müjdeyi verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. 21 Ocak Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu açıkladı

“OSIMHEN VE JAKOBS KADRODA OLACAK”

Osimhen ve Jakobs’un kadroda olacağını duyuran Okan Buruk, "Osimhen döndü. Ismail Jakobs, bu gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz. Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor. Hem benim için hem taraftarımız için hem takımım için önemli bir fırsat, bu fırsatı kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor. Çok motive olmamız gerekiyor. Çok dinamik, çok mücadeleci bir takım. Birbirine çok benzeyen iki takımız ama bize göre daha dinamik bir takım. Bu dinamikliği öndeki oyuncularımızla fırsata çevirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediler. İyi oyunculara karşı, kaliteli oyunculara karşı çok fazla pozisyon verdiler" dedi.

ARDA ÜNYAY YOK

Türkiye Kupası’nda oynanan Fethiyespor maçında sakatlanan Arda Ünyay ise forma giyemeyecek.