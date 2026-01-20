Ahmet Çakar Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Atletico Madrid maçı için konuşan Ahmet Çakar, İspanyol ekibinin en az 2 farkla galip geleceğini öne sürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 21 Ocak Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA’nın kararıyla karşılaşmayı Istvan Kovacs yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek.

“ATLETICO MADRID EN AZ 2 FARKLA KAZANIR”

Karşılaşmaya dair Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, ilginç bir tahminde bulundu. Çakar, Atletico Madrid’in en az 2 farkla galip geleceğini öne sürdü.

PUAN DURUMU

Geride kalan 6 haftada 12 puan toplayan Atletico Madrid, 8. sırada yer alıyor. 9 puandaki Galatasaray ise 18. sırada bulunuyor. Lig aşaması ilk 8 içerisinde bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arasındaki takımlar ise play-off oynayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
