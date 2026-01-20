Galatasaray Atletico Madrid'in oyuncusuna teklif yaptı: Maça saatler kala ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid'den Thiago Almada'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi.

“THIAGO ALMADA’YA TEKLİF YAPILDI”

TV100’de konuşan Haluk Yürekli’nin haberine göre sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinde forma giyen Thiago Almada’yı kadrosuna katmak istiyor.

Haluk Yürekli konuşmasında "Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için ilgilendiği isim Thiago Almada. Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve görüşme de yapıldı. Abdullah Kavukcu, Madrid’e Atletico’nun Arjantinli oyuncusu Thiago Almada için gitmişti. Teklif yapıldı, oyuncuyla da görüşüldü” dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

21 Ocak Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Atletico Madrid mücadelesi TSİ 20.45’te başlayacak.

18 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 maça çıkan Arjantinli sol kanat, 18 maçta forma giydi. Almada, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

