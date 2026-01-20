Murat Ülker ile Ali Koç görüştü: Fenerbahçe anlaşması ortaya çıktı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte merak konusu olan Otokoç sponsorluğuna dair karar verildi.
OTOKOÇ İLE DEVAM
Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada Koç Holding iştiraki Otokoç’un önümüzdeki sezon da forma göğüs sponsorluğunu üstleneceği duyuruldu.
Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Kulübümüz ile Otokoç Otomotiv arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız yenilendi.
- Futbol A Takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026–2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir.
- Kulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçemizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv’e teşekkür ederiz.
- Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detayları, önümüzdeki günlerde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacaktır.
MURAT ÜLKER İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ
Otokoç’un çekilmesi halinde forma göğüs sponsorluğunu üstleneceğini duyuran Murat Ülker’den için ise farklı bir iddia geldi. Beril Böke’nin haberine göre; Ali Koç ve Murat Ülker bir görüşme gerçekleştirdi.
Böke, Ali Koç’un sponsorluğa devam edeceğini söylemesi üzerine Murat Ülker’in başka bir şekilde sponsor olacağını belirtti.
Beril Böke’nin sözleri şu şekilde:
- Geçtiğimiz haftalarda bir Ülker sponsorluğundan bahsetmiştik. Önümüzdeki sezon 2026-2027 sezonunda Forma Göğüs sponsoru olarak Ülker'i göreceğimizin özel haber şeklinde vermiştik hatta bu haberi. Ama sonrasında Murat Ülker'le Ali Koç arasında ufak bir görüşme oldu konuya ilişkin. Çünkü iki çok iyi Fenerbahçeli.
- Yapılan görüşmeler sonucunda Ali Koç devam etmek istediğini söyledi. Forma Göğüs sponsorluğuna önümüzdeki sezonda ve Fenerbahçe 1 kazanacağına 2 kazansın mentalitesiyle Murat Ülker'in de farklı bir yere sponsor olmasına karar verildi. O yüzden Fenerbahçe'nin tamamen menfaatlerine yönelik hem Ali Koç'un hem de Murat Ülker'in böyle bir ortak kararı oldu. Tabii ki kulübün de kararı dahilinde böyle bir sonuca varıldı. O yüzden sonuç olarak tabii ki kazanan Fenerbahçe oldu.
- Yine Otokoç sponsorluğu devam edecek ama Ülker'i de farklı noktalarda göreceğiz.