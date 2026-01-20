Murat Ülker ile Ali Koç görüştü: Fenerbahçe anlaşması ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Otokoç arasındaki sponsorluk anlaşması önümüzdeki sezon da devam edecek. Anlaşmanın yenilenmesinden önce Ali Koç ile Murat Ülker arasında bir görüşme gerçekleştirdi. Ülker farklı bir alanda sponsorluk desteği verecek.