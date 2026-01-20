Kahraman jokey kendini düşünmedi: Şoka giren atını böyle ayağa kaldırdı

Kahraman jokey kendini düşünmedi: Şoka giren atını böyle ayağa kaldırdı
İzmir koşusunda yarışan Jokey Muhammed Mir Bilgin ve atı Hey Jude yerde kaldı. Atının şoka girmesi üzerine hemen ayağa kalkıp yanına giden Muhammed Mir Bilgin, başını okşayarak sakinleştirdi. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) 18 Ocak 2026 Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlediği yarışta yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

YERE DÜŞTÜLER

2. koşunun son düzlüğüne girildiği sırada yarışın favorilerinden Jokey Muhammed Mir Bilgin ve atı Hey Jude yere düştü.

HEY JUDE ŞOKA GİRDİ

Yere düşen Muhammed Mir Bilgin kendisini toparlarken Hey Jude ise şoka girdi. Hemen ayağa kalkan Muhammed Mir Bilgin, şoka giren atına müdahale etti.

YANINA ÇÖKÜP BAŞINI OKŞADI

Atının yanı başına çöken Muhammed Mir Bilgin, başını okşayarak sakinleştirmeyi başardı. İkili daha sonrasında pistten ayrıldı.

FAIR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERDİLER

Muhammed Mir Bilgin ve Hey Jude’nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yarışseverler, Muhammed Mir Bilgin’e Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülleri gerektiğini savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

