Türk futbolu yasa boğuldu! Tribünden beton zemine düşen Kocaelisporlu Harda vefat etti
Yayınlanma:
Kocaelispor–Beşiktaş maçında tribünden düşen 21 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz ağır yaralandı. Stadyumda kalp masajıyla hayata döndürülen Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaelispor, TFF ve Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajları yayımladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor’un Beşiktaş’ı ağırladığı maçta ikinci yarıda tribünlerde üzücü bir olay yaşandı. Kocaelispor taraftarı 21 yaşındaki Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü.

KALBİ İKİ KEZ DURDU

Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz’a ilk müdahale stadyumdaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalbi duran Kaçmaz, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede kalbi bir kez daha duran Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

kocaelispor-besiktas-macinda-tribunden-d-1152703-342311.jpg

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kocaelispor kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…”

TAZİYE MESAJLARI

TFF’den yapılan açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 3. haftasında bugün oynanan Kocaelispor–Beşiktaş maçında, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” denildi.

TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardıTFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı

Beşiktaş Kulübü ise şu ifadeleri kullandı:

“Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Fenerbahçe’nin mesajında da “Yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Galatasaray, “Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor da, “Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” ifadesiyle taziyesini iletti.

Birçok Süper Lig kulübü de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

