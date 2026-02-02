TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan Boluspor - Sakaryaspor karşılaşması, sahadaki mücadeleden çok tribün olaylarıyla gündeme geldi.

Boluspor’un 2-0 üstünlüğü sürerken, deplasman tribününde yaşanan taşkınlık tansiyonu yükseltti. Süper Lig mücadelesi veren Boluspor tribünleri takımlarına büyük destek verirken Sakaryaspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip ettiler.

HER ŞEY 85. DAKİKADA OLDU

Maçın 85. dakikasında iki Sakaryaspor taraftarı bariyerleri aşarak sahaya girdi ve Boluspor tribünlerine doğru koştu. Güvenlik güçleri hızlı müdahale ederek taraftarları durdurdu. Polis büyük bir olayın böylece önüne geçmiş oldu.

KELEPÇE TAKILIP GÖZALTINA ALINDILAR

Olay çıkaran kişiler saha içinde kelepçelenerek stat dışına çıkarıldı. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, sahaya giren taraftarlar hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Olayların ardından deplasman tribününde kısa süreli gerginlik devam etse de polis ekiplerinin kademeli müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Tribünlerde tansiyonun düşürülmesi için stat çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kamera kayıtlarının incelenerek olaylara karışan diğer kişilerin tespit edileceği bildirildi.

Maç sonrası yapılan açıklamalarda, yaşanan olayların futbola gölge düşürdüğü belirtilirken, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Boluspor’un sahadan 2-0 galip ayrıldığı karşılaşma, saha içi performanstan çok tribün olaylarıyla hafızalara kazındı.