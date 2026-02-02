TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı

TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı
Yayınlanma:
Boluspor - Sakaryaspor maçında yaşanan tribün olayları mücadelenin önüne geçti. Misafir tribününden atlayan Sakaryaspor taraftarı, Boluspor seyircilerinin bulunduğu bölüme geçmek isterken polis tarafından yakalandı. Emniyet güçlerinin müdahalesi büyük bir felaketi önledi.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan Boluspor - Sakaryaspor karşılaşması, sahadaki mücadeleden çok tribün olaylarıyla gündeme geldi.
Boluspor’un 2-0 üstünlüğü sürerken, deplasman tribününde yaşanan taşkınlık tansiyonu yükseltti. Süper Lig mücadelesi veren Boluspor tribünleri takımlarına büyük destek verirken Sakaryaspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip ettiler.

HER ŞEY 85. DAKİKADA OLDU

Maçın 85. dakikasında iki Sakaryaspor taraftarı bariyerleri aşarak sahaya girdi ve Boluspor tribünlerine doğru koştu. Güvenlik güçleri hızlı müdahale ederek taraftarları durdurdu. Polis büyük bir olayın böylece önüne geçmiş oldu. olaybolu.webpolaybolu1.webp

KELEPÇE TAKILIP GÖZALTINA ALINDILAR

Olay çıkaran kişiler saha içinde kelepçelenerek stat dışına çıkarıldı. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, sahaya giren taraftarlar hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Olayların ardından deplasman tribününde kısa süreli gerginlik devam etse de polis ekiplerinin kademeli müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.olaybolu2.webp

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Tribünlerde tansiyonun düşürülmesi için stat çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kamera kayıtlarının incelenerek olaylara karışan diğer kişilerin tespit edileceği bildirildi.
Maç sonrası yapılan açıklamalarda, yaşanan olayların futbola gölge düşürdüğü belirtilirken, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Boluspor’un sahadan 2-0 galip ayrıldığı karşılaşma, saha içi performanstan çok tribün olaylarıyla hafızalara kazındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Spor
Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku
Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku