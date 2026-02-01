Tümer Metin Kocaelispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 2 Şubat Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Tümer Metin, Kocaeli deplasmanına dair değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mücadelenin oldukça zor geçeceğini vurgulayan Tümer Metin, yine de Fenerbahçe’nin galip geleceğini iddia etti.

Tümer Metin konuşmasında şu sözleri kullandı:

Kocaelispor deplasmanı düşünüldüğü kadar zor olmayabilir ama düşünüldüğünden daha zor da olabilir. Kocaeli'nin aşağı yukarı nasıl oynayacağını biliyoruz. Kocaeli'de nasıl bir atmosfer olacağını biliyoruz. Muazzam bir seyirci muazzam bir atmosferde oynanıyor. Bayhan'ın şarkısına da bayılıyorum izlerken muazzam. Kocaeli'de bir şekilde kalesinde gol görebilir ama cevap vermeyi bilen bir takım. Fenerbahçe muhtemelen büyük bir rotasyona gidecek. Daha diri bir takım olacak. İki seçenek var. Fenerbahçe'nin ne yapacağı belirleyici olacak. Bireysel performanslar da belirleyici olacak. Zor geçecek hiç şüphem yok. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.