Tümer Metin Kocaelispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Tümer Metin Kocaelispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde konuşan Tümer Metin, sarı-lacivertlileri oldukça zor bir deplasmanın beklediğini dile getirdi. Maç sonucuna dair tahminde de bulunan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin galip geleceğini öne sürdü.

Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 2 Şubat Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Tümer Metin, Kocaeli deplasmanına dair değerlendirmelerde bulundu.

fenerbahce.jpg

"FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mücadelenin oldukça zor geçeceğini vurgulayan Tümer Metin, yine de Fenerbahçe’nin galip geleceğini iddia etti.

Bir anda Fenerbahçe'nin transfer planlarını bozan telefonu açıkladıBir anda Fenerbahçe'nin transfer planlarını bozan telefonu açıkladı

Tümer Metin konuşmasında şu sözleri kullandı:

Kocaelispor deplasmanı düşünüldüğü kadar zor olmayabilir ama düşünüldüğünden daha zor da olabilir. Kocaeli'nin aşağı yukarı nasıl oynayacağını biliyoruz. Kocaeli'de nasıl bir atmosfer olacağını biliyoruz. Muazzam bir seyirci muazzam bir atmosferde oynanıyor. Bayhan'ın şarkısına da bayılıyorum izlerken muazzam. Kocaeli'de bir şekilde kalesinde gol görebilir ama cevap vermeyi bilen bir takım. Fenerbahçe muhtemelen büyük bir rotasyona gidecek. Daha diri bir takım olacak. İki seçenek var. Fenerbahçe'nin ne yapacağı belirleyici olacak. Bireysel performanslar da belirleyici olacak. Zor geçecek hiç şüphem yok. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Spor
Icardi'nin talebi reddedildi: Galatasaray'ın teklifi belli oldu
Icardi'nin talebi reddedildi: Galatasaray'ın teklifi belli oldu
Amedspor taraftarı liderlik maçına saatler kala harekete geçti
Amedspor taraftarı liderlik maçına saatler kala harekete geçti