Bir anda Fenerbahçe'nin transfer planlarını bozan telefonu açıkladı

Atalanta'nın son anda çıkan talepleri nedeniyle Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi zora girdi. Yaşananlara dair konuşan Yağız Sabuncuoğlu, bir İtalyan kulübünün Atalanta'yı arayıp uyardığını söyledi.

Ademola Lookman transferi için gün sayan Fenerbahçe, Atalanta’dan gelen haberle sarsıldı. Taraflar arasında anlaşmaya varılırken İtalyan ekibi son anda peşinatı artırıp kalan kısmı için banka teminatı talep etti.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Atalanta’nın talebi Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilince transfer görüşmeleri çıkmaza girdi. Sarı-lacivertliler, ikna çalışmalarını sürdürürken Atalanta’nın tutum değişikliğiyle alakalı ilginç bir iddia geldi.

"BİR İTALYAN KULÜBÜ ATALANTA’YI ARAYIP UYARDI”

Now Spor Youtube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, bir İtalyan kulübünün Atalanta’yı arayarak uyarıda bulunduğunu iddia etti.

Yağız Sabuncuoğlu konuşmasında, İtalya’dan bir kulüp arıyor Atalanta'yı diyor ki ‘Türk kulüpleri ile iş yaparken peşin ödeme, ödeme tarihi ve teminatı garanti ödeme konusunu netleştirin yoksa oyuncunuzu vermeyin’ diyor” ifadelerini kullandı..

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

