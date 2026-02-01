Sinan Engin Fenerbahçe'yi uyardı: Çıkacak krizi açıkladı

Sidiki Cherif’i İstanbul’a getirerek transferde yeniden hız kazanan Fenerbahçe, Ademola Lookman görüşmelerinde ise neye uğradığını şaşırdı.

ATALANTA ANLAŞMAYI BOZDU

Atalanta ve Lookman ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, İtalyan kulübünden gelen haberle sarsıldı. 35 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya varılırken Atalanta, son anda fikir değiştirerek ücretin 25 milyon euroluk kısmını peşin istedi.

ATLETCO MADRID ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe yönetiminin bu talebi reddetmesi üzerine görüşmeler tıkanırken devreye Atletico Madrid girdi. İspanyol kulübü ve Atalanta, Lookman transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncuyu ikna etmek için ise görüşmeler devam ediyor.

SİNAN ENGİN’DEN YÖNETİME UYARI

Atletico Madrid’in transferde Fenerbahçe’nin önünde olduğ kaydedilirken Sinan Engin’den yönetime uyarı geldi. Oyuncunun, Atletico Madrid’e gitmesi halinde kriz çıkacağını belirten Sinan Engin, “Fenerbahçe yönetimi, Lookman'ı buradan bitiremezse büyük kan kaybeder” dedi.