TRT'nin canlı yayınlayacağı maçlar belli oldu
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu; maçların programını, hakemlerini ve yayın programını açıkladı. TRT'den yayınlanacak maçlar da belli oldu.
Maçların programı şöyle;
Ateş gibi rakipler var: Filenin Sultanları'nın maçları belli oldu
10 Şubat 2026
15:00 İlbank-Bahçelievler Bld. (TVF Ziraat Bankkart - TVF Voleybol TV)
Başhakem: İsmail Yıldırım Yrd. Hakem: İlknur Çakar
FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINLANACAK
15:30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray - TRT Spor Yıldız)
Başhakem: Kadir Girente Yrd. Hakem: Zafer Özmen
18:00 Göztepe-VakıfBank (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Arzu Uzatöz Yrd. Hakem: Nazlı Ekmekçi
18:30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı - TRT Spor Yıldız)
Başhakem: Erol Akbulut Yrd. Hakem: İbrahim Acar
19:00 Beşiktaş-Zeren Spor (Beşiktaş Gain - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Ebru Kaya Yrd. Hakem: Figen Öz Güzel
19:00 Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker (Mimar Sinan - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Yasin Okumuş Yrd. Hakem: Eyüpcan Kayışoğlu
19:00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Ramazan Çevik Yrd. Hakem: Yasin Çalışkan