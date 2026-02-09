TRT'nin canlı yayınlayacağı maçlar belli oldu

TRT'nin canlı yayınlayacağı maçlar belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın yayın programını ve hakemlerini açıkladı. TRT'den canlı olarak ekrana gelecek maçlar da belli oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu; maçların programını, hakemlerini ve yayın programını açıkladı. TRT'den yayınlanacak maçlar da belli oldu.
Maçların programı şöyle;

Ateş gibi rakipler var: Filenin Sultanları'nın maçları belli olduAteş gibi rakipler var: Filenin Sultanları'nın maçları belli oldu

10 Şubat 2026
15:00 İlbank-Bahçelievler Bld. (TVF Ziraat Bankkart - TVF Voleybol TV)
Başhakem: İsmail Yıldırım Yrd. Hakem: İlknur Çakar

FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINLANACAK

15:30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray - TRT Spor Yıldız)
Başhakem: Kadir Girente Yrd. Hakem: Zafer Özmen
18:00 Göztepe-VakıfBank (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Arzu Uzatöz Yrd. Hakem: Nazlı Ekmekçi
18:30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı - TRT Spor Yıldız)
Başhakem: Erol Akbulut Yrd. Hakem: İbrahim Acar
19:00 Beşiktaş-Zeren Spor (Beşiktaş Gain - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Ebru Kaya Yrd. Hakem: Figen Öz Güzel
19:00 Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker (Mimar Sinan - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Yasin Okumuş Yrd. Hakem: Eyüpcan Kayışoğlu
19:00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel - TVF Voleybol TV)
Başhakem: Ramazan Çevik Yrd. Hakem: Yasin Çalışkan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

