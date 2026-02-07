Ateş gibi rakipler var: Filenin Sultanları'nın maçları belli oldu

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı zorlu bir maratonda ateş gibi rakipler bekliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.

Ekibimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu: Çok zor grup geldi

18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.



Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1.Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye



8 Haziran 2026

24.00 Bulgaristan-Türkiye

2.Hafta (Ankara,Türkiye)

17 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN EFELERİ KANADA'DA BAŞLAYACAK

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın da 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.



Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya'da, üçüncü haftasında da 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edecek.

18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin - Ningbo'da düzenlenecek.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

1.Hafta (Ottawa, Kanada)

10 Haziran 2026

18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran 2026

02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran 2026 (13'ü 14'üne bağlayan gece)

02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran 2026

21.30 Kanada-Türkiye

2.Hafta (Gliwice, Polonya)

24 Haziran 2026

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran 2026

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran 2026

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran 2026

17.30 Belçika-Türkiye

3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)

15 Temmuz 2026

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz 2026

14.00 Türkiye-İran