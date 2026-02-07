Ateş gibi rakipler var: Filenin Sultanları'nın maçları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 VNL maç programı belli oldu. İlk hafta maçları 3 Haziran'da Brezilya'da başlayacak. Filenin Sultanları'nı birbirinden güçlü rakipler bekliyor.

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı zorlu bir maratonda ateş gibi rakipler bekliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.
Ekibimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran 2026
24.00 Bulgaristan-Türkiye
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
3.Hafta (Kansai, Japonya)
8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN EFELERİ KANADA'DA BAŞLAYACAK

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın da 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.


Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya'da, üçüncü haftasında da 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edecek.
18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin - Ningbo'da düzenlenecek.
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Ottawa, Kanada)
10 Haziran 2026
18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran 2026
02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran 2026 (13'ü 14'üne bağlayan gece)
02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran 2026
21.30 Kanada-Türkiye
2.Hafta (Gliwice, Polonya)
24 Haziran 2026
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 2026
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 2026
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 2026
17.30 Belçika-Türkiye
3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)
15 Temmuz 2026
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 2026
14.00 Türkiye-İran

