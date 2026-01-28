Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu: Çok zor grup geldi

Yayınlanma:
Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belli oldu. Dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Filenin Sultanları, 1. etapta ilk iki sırada yer alan İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak.

Kadınlar ve erkeklerde 18'er milli takımın katıldığı organizasyonda gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

FİKSTÜR

Buna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-7 Haziran tarihlerindeki ilk etabı Brezilya'da, 17-21 Haziran tarihlerindeki 2. etabı Ankara'da, 8-12 Temmuz tarihlerindeki 3. etabı Japonya'da oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'daki ilk etap, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'daki 2. etap, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'daki 3. etapta sahaya çıkacak.

Ekipler, her ayakta 4 karşılaşmaya çıkacak. Türkiye milli takımlarının etaplarda hangi ülkeler ile karşılaşacağı, 6 Şubat'ta açıklanacak maç programıyla belli olacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI BİRİNCİ ETAPTAN İLK İKİ SIRA İLE EŞLEŞTİ

Dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Filenin Sultanları, Brezilya etabında ilk iki sırada yer alan İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak.

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının 2026 VNL'deki grupları şöyle:

KADINLAR

1. Etap (Brezilya):

Brezilya, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan

2. Etap (Ankara):

Brezilya, Fransa, Belçika, Almanya, Çin

3. Etap (Japonya):

Japonya, Brezilya, Polonya, ABD, Tayland

ERKEKLER

1. Etap (Kanada):

Kanada, Almanya, İtalya, ABD, Fransa

2. Etap (Polonya):

Polonya, Arjantin, Almanya, Belçika, Çin

3. Etap (Sırbistan):

Sırbistan, Slovenya, Almanya, İran, Ukrayna

Kaynak:AA

