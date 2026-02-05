TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar belli oldu
Yayınlanma:
TRT, 5 Ocak Perşembe günü şifresiz yayınlayacağı maçları duyurdu. TRT'nin yayın akışına göre 5 müsabaka şifresiz yayınlanacak.
Voleybol, basketbol ve futbolda çeşitli organizasyonların yayın haklarını elinde bulunduran TRT, şifresiz yayınlayacağı müsabakaları duyurdu.
5 MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
TRT, TRT SPOR ve TRT Spor Yıldız’ın yayın akışlarına göre 5 Ocak Perşembe günü 5 müsabaka şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray'da Mauro Icardi sonunda rekoru kırdı
TRT’nin şifresiz olarak yayınlayacağı maçlar ve yayın bilgileri şu şekilde:
Fenerbahçe Medicana - Spor Toto SK
TVF Erkekler Kupa Volley
TRT Spor Yıldız - 18.00
Panathinaikos - ÇBK Mersin
Eurocup Kadınlar
TRT Spor Yıldız - 19.30
Al Okhdood - Al Hilal
Suudi Arabistan Pro Lig
TRT Spor - 20.30
Zaragoza - Petkimspor
FIBA Europe Cup
TRT Spor Yıldız - 22.00
Atalanta - Juventus
İtalya Kupası
TRT Spor - 23.00