Galatasaray'da Mauro Icardi sonunda rekoru kırdı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 118. karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor'a karşı çıkan Icardi, 5. dakikada ağları sarsarak, kulüpteki 73. golünü kaydetti.

HAGI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

61’İ SÜPER LİG’DE

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı formayla 84 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 61 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.