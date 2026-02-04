Galatasaray'da Mauro Icardi sonunda rekoru kırdı

Galatasaray'da Mauro Icardi sonunda rekoru kırdı
Yayınlanma:
Galatasaray'da Mauro Icardi, 73. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu, Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 118. karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor'a karşı çıkan Icardi, 5. dakikada ağları sarsarak, kulüpteki 73. golünü kaydetti.

Galatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdıGalatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdı

HAGI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

fvdvdsas.jpg

61’İ SÜPER LİG’DE

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı formayla 84 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 61 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.

Kaynak:AA

İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
Spor
Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören rakip oldu
Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören rakip oldu
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
Galatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdı
Galatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdı